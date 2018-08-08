الأهلي يهزم المصري بهدفي كوليبالي وازارو

المصدر: د ب ا

تغلب النادي الأهلي حامل اللقب على المصري البورسعيدي 2 /صفر اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب في الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المدافع المالي ساليف كوليبالي بهدف للأهلي في الدقيقة 11 من ضربة رأس رائعة مستغلا عرضية متميزة من زميله التونسي علي معلول.

وأضاف المهاجم المغربي وليد ازارو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 73 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ دفاعي من الفريق الخصم.

واستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالتعادل 1 / 1 مع الاسماعيلي في الوقت الذي تغلب فيه المصري على الجونة 1 /صفر.

واقتسم الأهلي وصافة الدوري مع غريمه التاريخي الزمالك برصيد أربع نقاط لكل منهما ولكن الأبيض يتفوق بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد المصري عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.