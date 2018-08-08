طارق عبد العليم من «نسور قرطاج» إلى الأفريقي

المصدر: تونس - صالح قادري

استجابة لمطالبة البلجيكي خوزي ريغا مدرب النادي الأفريقي التونسي بضرورة إحداث تغيرات في الجهاز الفني المعاون تعاقدت إدارة الناي الأفريقي مع المصري طارق عبد العليم ليتولى مهمة تدريب حراس المرمى وهو الذي يملك خبرة كبيرة وسبق له أن عمل مع أكبر الفرق التونسية على غرار الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي وأخيراً منتخب «نسور قرطاج».

من جهة أخرى وأمام التأكد من عدم خبرة سليم بن عاشور للاضطلاع بخطة مدرب مساعد تم الاستعانة بابن النادي عمر حمودة لتعويضه. في الأثناء يواصل الأفريقي تحضيراته لانطلاق الموسم .