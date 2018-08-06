«الأولمبي» يخسر ودية السعودية

المصدر: كوالامبور- البيان الرياضي

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي من نظيره السعودي 0 ـ 1 في اللقاء الودي، الذي أقيم بينهما مساء أمس في العاصمة الماليزية كولالمبور في إطار استعدادات المنتخبين لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة من 18 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل، قدم منتخبنا مستوى جيداً على مدى شوطي المباراة.

ولكنه دفع ثمن خطأ دفاعي في حين سنحت له فرص عدة لم يحسن استغلالها، وتعتبر تلك التجربة مفيدة للجهاز الفني بقيادة ماسيج سكورزا، حيث وقف على مستوى اللاعبين ومدى جاهزيتهم للبطولة الآسيوية والاستقرار على التشكيلة، التي ستخوض المنافسات، وسيعمل على تدارك الأخطاء قبل انطلاقة البطولة.