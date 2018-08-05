(فيديو) السعودي مساعد الدوسري يتوّج بكأس العالم التفاعلية لكرة القدم

المصدر: البيان الالكتروني

توج السعودي مساعد الدوسري بلقب بطولة العالم التفاعلية التي أقيمت من الأول إلى الرابع من الشهر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وكأس العالم التفاعلية وتختصر كـ FIWC هي مسابقة دولية سنوية لألعاب فيديو كرة القدم تقام تحت رعاية الفيفا بالشراكة مع إي أيه سبورتس وسوني كمبيوتر انترتينمنت أوروبا، وأقيمت النسخة الأولى في 2004 في سويسرا.