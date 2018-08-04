تمديد تسجيل اللاعبين في البطولة العربية

المصدر: الرياض- البيان الرياضي

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، قرارا خاصا بتمديد فترة التسجيل الأولى للاعبي الفرق المشاركة في المسابقة، حتى 16 أغسطس الحالي، لتعزيز موقف الفرق المشاركة بضم لاعبيها الجدد.

وأوضح الاتحاد العربي لكرة القدم، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القائمة الأولية لا تقل عن 22 لاعبا، بينهم 3 حراس مرمى.

وبحسب البيان، سيكون متاحا لأي نادٍ تسجيل 5 لاعبين أجانب، منهم حارس مرمى، بحيث لا تتجاوز القائمة النهائية لفترتي التسجيل 30 لاعبا، وشددت اللجنة على الأندية التي تخوض مبارياتها قبل 16 أغسطس، ضرورة التسجيل قبل 4 أيام كاملة من تاريخ إقامة المباراة.

ويمثل الإمارات في البطولة العربية فرق العين والوصل والجزيرة.