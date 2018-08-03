النصر السعودي يضم النيجيري أحمد موسى

المصدر: ا ف ب

أجرى نادي النصر السعودي لكرة القدم صفقة ضخمة بتعاقده مع النيجيري أحمد موسى مهاجم ليستر سيتي الانجليزي لأربع سنوات.

وكتب النصر الجمعة في حسابه الرسمي على صفحة تويتر "أنهت إدارة نادي النصر إجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي الإنكليزي أحمد موسى حيث تم التوقيع معه لمدة أربع سنوات".

ولم يكشف النصر، ثالث الدوري السعودي في الموسم الماضي، عن قيمة الصفقة.

وترك موسى (25 عاما) نيجيريا في سن مبكرة عام 2010، ليحمل الوان فينلو الهولندي (2010-2012) وسسكا موسكو الروسي (2012-2016)، ثم اشتراه ليستر سيتي بـ16,6 مليون جنيه استرليني، لكنه لم يفرض نفسه في التشكيلة الأساسية فأعاره مطلع هذا العام الى سسكا موسكو.

ويملك في رصيده ثلاثة ألقاب للدوري الروسي وكأس أمم افريقيا 2013 مع منتخب بلاده.

وشارك مع منتخب نيجيريا في مونديال روسيا 2018، وسجل هدفي الفوز ضد ايسلندا، لكن "النسور الممتازة" اخفقت بالتأهل الى دور الـ16 بعد خسارتها ضد الارجنتين.

وكان النصر الذي يشرف عليه المدرب الاوروغوياني خوسيه كارينيو تعاقد مع المدافع البيروفي كريستيان راموس، لاعب الوسط المغربي نور الدين أمرابط والحارس الاسترالي المخضرم براد جونز.