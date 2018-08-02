تعرف إلى مدرب منتخب مصر الجديد

المصدر: أ ف ب

يعقد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هانى ابو ريدة مؤتمرا صحافيا اليوم الخميس في مقر الاتحاد في الجزيرة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، المكسيكي خافيير اغيري إلى وسائل الاعلام.

وكان اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة ابو ريدة وعضوية حازم إمام ومجدي عبدالغني وأحمد مجاهد، قد انجزت الاتفاق رسميا مساء اليوم الاربعاء مع أغيري لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني لمدة 4 سنوات.

وجاء اتفاق اتحاد الكرة مع أغيري، المدير الفني السابق لفريق الوحدة الإماراتي، مقابل حصوله على 120 ألف دولار مع مساعدين اثنين أجانب، وسيتم توقيع العقود قبل انعقاد المؤتمر صباح غد الخميس.

كان اتحاد الكرة يفاضل بين أغيري والاسباني كيكي فلوريس من أجل تولي أحدهما قيادة الفراعنة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب السابق، الذي رحل عقب المشاركة المخيبة للفراعنة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ويملك أغيري سيرة ذاتية جيدة بقيادته عدد من الأندية في الدوري الاسباني أبرزهم ريال سرقسطة (45 مباراة)، وإسبانيول (70 مباراة) خلال الفترة بين 2010 وحتى 2014، لكنه لم يقدم مستويات جيدة تشفع له بالبقاء، حيث تمت إقالته في الأولى وأعلن رحيله في الثانية.

وفي أغسطس 2014، تولى أغيري مسؤولية تدريب منتخب اليابان بعد الإخفاق في مونديال البرازيل، وخاض معه أربع مباريات رسمية في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2015، وحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز في المباريات الثلاث وسجل 7 أهداف محافظًا على نظافة شباكه، لكنه خسر في ربع النهائي أمام الإمارات بنتيجة (6-5) في ركلات الترجيح، ليضيع حلم اليابان في الدفاع عن لقبها القاري.

ومن المقرر أن يتوجه أغيري غداً الخميس إلى ستاد السلام لحضور مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز، والتي كانت انطلقت أول أمس الثلاثاء.