أغيري مدرباً لمنتخب «الفراعنة»

المصدر: القاهرة -عماد الحسيني

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين المكسيكي خافير أغيري مديراً فنياً للمنتخب الأول بشكل رسمي، خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي رحل عن تدريب الفراعنة عقب مونديال روسيا، وهو ما أعلنه عضو المجلس مجدي عبدالغني، عقب الجلسة التي جمعته مع أغيري أمس، موضحاً أن مدرب المنتخب الجديد سيتقاضى راتباً شهرياً قدره 120 ألف دولار، وسيضم الجهاز المعاون له مساعدين أجانب.

وقال عبدالغني، إنه سيتم تقديم أغيري في مؤتمر صحافي اليوم، وأوضح أنه يحق لاتحاد الكرة فسخ التعاقد مع المدرب حال فشله في التأهل لنهائيات كأس أفريقيا بالكاميرون 2019.