الزمالك يستهل مبارياته في الدوري بتعادل سلبي مع بتروجيت

المصدر: (د ب أ)

استهل الزمالك مبارياته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام مضيفه بتروجيت خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الأولى من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضا تعادل الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب 1/1.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصد كل منهما نقطة في مستهل مشوارهما بالدوري.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت بين فريقي الاتحاد السكندري وضيفه المقاولون العرب.

وتقدم الاتحاد السكندري بهدف سجله إيمانويل باناهيني في الدقيقة التاسعة وتعادل طاهر محمد طاهر للمقاولون العرب في الدقيقة 68.

وأهدر خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وبهذا التعادل حصل كل فريق على أول نقطة له بالمسابقة هذا الموسم.