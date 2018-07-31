فضيحة.. تزوير أعمار ناشئي «أسود الرافدين»

المصدر: بغداد - أ ف ب

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أمس إقالة الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بعد اكتشاف سلطات مطار بغداد تزوير أعمار عدد من لاعبيه، قبيل سفرهم إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا لفئة دون 16 عاماً.

ووصل 23 لاعباً يمثلون منتخب الناشئين في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى مطار العاصمة العراقية، في طريقهم إلى عمان للمشاركة في البطولة الإقليمية، إلا أن شكوكاً ساورت قوات الأمن في المطار حول أعمار عدد من اللاعبين، قبل أن تقوم بمصادرة أوراق تسعة منهم ومنعهم من السفر.

ونقل بيان للاتحاد «نأسف لما حصل والاتحاد يؤكد ضرورة التقيد بالأعمار الصحيحة والقانونية».

وأضاف «الاتحاد قرر إعفاء الجهاز التدريبي والإداري لمنتخب الناشئين مع اتخاذ عقوبات أخرى في ما يخص اللاعبين المزورين»، مشيراً إلى أنه «سبق للاتحاد شطب أكثر من 18 لاعباً ثبت تزوير أوراقهم الرسمية قبل شهرين».