زالاتكو يطلب 4 ملايين دولار سنوياً لتدريب مصر

المصدر: القاهرة -عماد الحوسني

يعقد اتحاد الكرة المصري اجتماعاً اليوم، لحسم ملف المدرب الجديد للمنتخب الأول، وتم تقديم موعد الاجتماع يوماً واحداً، ودخل الكرواتي زالاتكو داليتش حسابات اتحاد الكرة، لتولي قيادة الفراعنة، خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقاد داليتش منتخب بلاده لوصافة المونديال، ويجري اتحاد الكرة اتصالات مع وكيله، وطلب داليتش مقابلاً مادياً مهولاً، وهو 4 ملايين دولار في السنة، وتم تخفيضها إلى مليونين ونصف المليون، ولم يبدِ المدرب الكرواتي الموافقة النهائية.

وتلقى زالاتكو المدرب السابق لنادي العين عروضا عديدة بعد تألقه مع "المنتخب الناري" في مونديال روسيا 2018 وعرفت أسهمه تصاعدا قياسيا في بورصة المدربين.