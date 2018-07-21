الصعود إلى المونديال مهمة مدرب مصر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

ينوي مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، التغاضي عن شرط الصعود إلى كأس الأمم الأفريقية العام المقبل بالكاميرون، في عقد مدرب المنتخب الجديد، الذي سيخلف الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ويرغب اتحاد الكرة في أن تكون مدة العقد 4 أعوام، والأهم هو الصعود إلى كأس العالم 2022، وليس الصعود إلى أمم أفريقيا برغم استعداد الفراعنة لمواصلة مشوار التصفيات، بملاقاة منتخب النيجر في سبتمبر المقبل، لذا فإنه ستتم مناقشة خطة الصعود إلى المونديال مع المدرب الذي سيقع عليه اختيار تولي مهمة القيادة الفنية للفراعنة.

ولا يزال اتحاد الكرة يبحث ما بين عدة سير ذاتية لاختيار المدرب الجديد، ومن بين المرشحين السويدي يوران اريكسون مدرب المنتخب الإنجليزي السابق، والصربي وحيد خليلوزيتش مدرب الجزائر السابق.