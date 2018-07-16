كوبر يثير عاصفة جدل في مصر

المصدر: البيان الالكتروني

نفى محمود فايز مساعد مدرب منتخب مصر السابق هيكتور كوبر، صحة المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام مصرية بشأن التقرير الفني النهائي للمدرب الذي أثار عاصفة من الجدل، والتي نقلت أن المدرب الأرجنتيني انتقد لاعبي "الفراعنة".

وقال فايز : "كل ما نشر وقيل حول تقرير كوبر، ما هو إلا استمرار لمسلسل الجدل حول المنتخب".

وكانت وسائل إعلام مصرية قالت إن كوبر انتقد لاعبي المنتخب في تقريره الذي قدمه لاتحاد الكرة، بالتأكيد أنه "لم يكن لديهم التركيز الكافي خلال مباريات كأس العالم، وانشغلوا بأمور أخرى بعيدا عن المنتخب".

وعلى صعيد آخر، تعرض تقرير كوبر لانتقاد كبير من وسائل إعلام مصرية، كونه لخص تجربة 3 سنوات مع المنتخب "في 3 صفحات فقط".

وقال كوبر في التقرير، إن "الهجوم لدى منتخب مصر قبل توليه التدريب، كان قويا، لكن الدفاع كان ضعيفا، مما دفعه لوضع خطة تعتمد على الدفاع أكثر، وهي التي أوصلت المنتخب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، ومونديال روسيا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وأشار المدرب إلى سلبيات شخصية منها أنه "من الممكن أن يكون ارتكب أخطاء فنية في بعض الاختيارات، فيما أخطأ اللاعبون في توترهم وتعرضهم للقلق الزائد، خصوصا في الأوقات الصعبة"، مضيفا: "وصلنا لقمة الهرم ثم تعرضنا لهبوط حاد".

يذكر أن منتخب مصر حل في المركز قبل الأخير بين المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال روسيا، إذ ودع كأس العالم دون حصد أي نقطة، بعد الخسارة في جميع مبارياته بدور المجموعات أمام أوروغواي، وروسيا، والسعودية.