الأهلي المصري يطلب زيادة جماهيره «أفريقياً»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يجري مسؤولو النادي الأهلي المصري اتصالات مكثفة مع الأجهزة الأمنية للموافقة على زيادة عدد الجماهير في مباراة الأهلي أمام فريق تاونشيب البتسواني، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

ووافقت الأجهزة الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع، غير أن الأهلي يرغب في زيادة العدد إلى 25 ألف مشجع، طمعاً في المؤازرة الجماهيرية لإشعال حماس اللاعبين وتحقيق الفوز، لا سيما أن الأهلي تعادل في مباراة الجولة الأولى بالبطولة، ثم خسر في الثانية أمام كمبالا سيتي الأوغندي.

على جانب آخر، رفض اتحاد الكرة إقامة مباريات كأس مصر من دون اللاعبين الدوليين.