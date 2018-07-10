زلفاني: أتحمل هزيمة المريخ أمام هلال الأبيض

المصدر: Ⅶالخرطوم - حسن فاروق

تحسر التونسي يامن الزلفاني المدير الفني للمريخ على الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام هلال الأبيض، بهدف مدثر كاريكا على استاد شيكان في افتتاح مباريات الفريقين بدوري النخبة، موضحاً أنه، يتحمل مسؤولية الخسارة ولا يتحملها اللاعبون الذين أدوا ماعليهم ولعبوا بصورة جيدة أمام فريق منظم ومحترم طوال زمن المباراة، وكشف الزلفاني أن فريقه لعب بشكل جيد في الدفاع خاصة بعد إشراك أحمد ضفر في الجهة اليمنى، لافتاً إلى أن فريقه في نفس الوقت كان قريباً من الوصول لشباك هلال التبلدي أكثر من مرة لولا القرارات الخاطئة من التحكيم، الذي رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريقه، مضيفاً أن حكم الراية أوقف المهاجم محمد عبد الرحمن واحتسب تسللاً عليه في قرار وصفه بالغريب، وأوضح الزلفاني أن فريقه قادر على العودة مجدداً لسكة الانتصارات في الديربي مبيناً أنه درس الهلال جيداً وسيعمل على وضع خطة محكمة تمكنه من التفوق على الهلال والحصول على النقاط كاملة من تلك المواجهة.

فيما عبّر الكابتن ابراهيم حسين المدير الفني لهلال التبلدي عن سعادته بالانتصار الغالي الذي حققه فريقه على المريخ بهدف وقال ابراهومة إن فريقه خاض المباراة باستراتيجية واضحة وتعامل مع المباراة بحذر شديد وحرص على منح المنافس حقه اللازم من الاحترام حتى تمكن من تحقيق الفوز عليه والحصول على النقاط الثلاث من المواجهة، وأشاد ابراهومة بلاعبيه وبالمردود الذي قدموه في المباراة وأشاد كذلك بجماهير الأبيض التي قال إنها كانت كلمة السر في الانتصار الذي تحقق على المريخ.