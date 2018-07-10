اتحاد الكرة يؤكد أحقية الزمالك في قيد «كهربا»

المصدر: Ⅶالقاهرة ــ عماد الحسيني

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم، على قيد اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ(كهربا)، في القائمة الثانية لفريق الزمالك الثانية بالموسم الكروي الجديد، وأنهى قرار الاتحاد حالة الجدل التي دارت حول ضم اللاعب المعار إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

ودخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خلال الأيام التي سبقت فترة القيد للموسم الجديد، في أزمة مع بعض اللاعبين الدوليين، على رأسهم محمود عبدالرازق (شيكابالا) وطارق حامد وعلي جبر وكهربا، وذلك بسبب تمسك اللاعبين بالرحيل عن النادي خلال «الميركاتو» الصيفي، بعد أن تلقوا عروضاً مغرية من عدة أندية عربية. لكن رئيس الزمالك كان على يقين بصحة موقفه تجاه لاعبه الدولي، ولفت إلى أن ناديه دفع المقابل المادي لتوثيق عقد اللاعب والمقدر بمليوني جنيه مصري، وبناء على ذلك قرر اتحاد الكرة قيد (كهربا) في قائمة الزمالك بموجب العقد القديم الذي ينتهى بنهاية الموسم المقبل، مع إحالة أزمة العقد الجديد ومدى قانونيته للجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة.

وكان اللاعب قد أكد عدم صحة عقده الجديد مع الزمالك، بسبب عدم توثيقه خلال شهر من التوقيع، وفقاً للمواعيد القانونية، بينما يؤكد مرتضى منصور أن العقد قانوني وسليم وسيكون القرار النهائي في هذه الأزمة للجنة شؤون اللاعبين، لكن تأكدت أحقية الزمالك في استمرار اللاعب بالموسم الجديد.