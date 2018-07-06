قرعة الدوري المصري بعد غد

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة قرعة مباريات الدوري الممتاز الموسم الجديد بعد غد، وسيتم خلالها تحديد مباريات الدور الأول فقط، لصعوبة الإعلان عن جدول الدوري بالكامل.

وقال رئيس لجنة المسابقات عامر حسين لـ«البيان الرياضي»، الدوري سينتهي في أغسطس 2019، بسبب كثرة الارتباطات القارية لمنتخب مصر والأندية، وهو ما دفع إلى إرجاء إقامة مباراة السوبر المصري حتى نهاية الدور الأول للدوري.

وبالنسبة للملاعب الخاصة بالأندية، أشار حسين إلى أن فريقي الأهلي والزمالك عليهما البحث عن ملعب بديل لاستاد القاهرة المغلق حتى أكتوبر المقبل بسبب أعمال الصيانة.