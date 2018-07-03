عقد طويل الأمد.. مكافأة ليفربول لـ «مو» صلاح

المصدر: Ⅶ لندن - وكالات

كافأ نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أمس نجمه المصري محمد صلاح على تألقه الموسم الماضي بتجديد عقده لفترة طويلة الأمد، ليضع حدا للشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى ناد آخر ولم يكشف بيان ليفربول مدة العقد أو تفاصيله المادية.

وقال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، تجديد «مو» صلاح، لعقده يبرهن أمرين بشكل واضح هما إيمانه بليفربول وإيماننا به، وهذه الصفقة يمكن رؤيتها كما هي مكافأة شخص ساهم بشكل رائع مع الفريق والنادي الموسم الماضي.

وأوضح كلوب أن ليفربول يريد أن يظهر للجميع أن لاعبين من الطراز الكبير بإمكانهم أن يجدوا مكانا لهم في ملعب «أنفيلد» من أجل تحقيق جميع أحلامهم وطموحاتهم.وسجل صلاح 44 هدفا لفريق ليفربول في 52 مباراة في مختلف المسابقات ، منها 32 هدفا في الدوري الإنجليزي ، واستحق الحذاء الذهبي، كما لعب دورا مهما في وصول ليفربول إلى نهائي «أبطال أوروبا».

من ناحية أخرى غرد محمد صلاح،عبر حسابه على «تويتر» بكلمات تحمل غموضاً كبيراً وكتب «البعض يعتقد أن الأمر انتهى، لكنه لم ينته، يوجد ضرورة لإحداث تغييرات»، وتطارد «مو» اشائعات حول احتمالية اعتزاله دولياً.