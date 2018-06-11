المنتخب المصري واثق الخطوة يمضي نحو كأس العالم

اختتم المنتخب المصري لكرة القدم تدريباته على استاد القاهرة، أول من أمس، قبل السفر إلى روسيا أمس، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وحرص خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على حضور المران، كما حضر عدد كبير من الفنانين على رأسهم أمير كرارة وأيمن بهجت قمر، كما تواجد النجم المصري المعتزل محمد زيدان، الذي دخل في حوار جانبي مع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حيث كان يورغن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول مدرباً لزيدان عندما كان لاعبا في فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ويرتبط معه بعلاقة طيبة للغاية.

تأمين

وشهد محيط استاد القاهرة، استنفارا أمنيا، وتواجدا مكثفا للقوات الخاصة، وانتشرت الخدمات الأمنية في محيط الاستاد والطرق المؤدية إليه، وذلك لتأمينه، وتم الدفع بخدمات مشتركة بقطاعات الأمن العام، والأمن المركزي، وأمن القاهرة، وقوات الحماية المدنية، ورجال المرور، أمام البوابات، وجرت عملية تمشيط محيط الاستاد ووضع بوابات كاشفة للمعادن للتفتيش، بالإضافة إلى الدفع بتعزيزات أمنية بالمنطقة لاستقبال الجماهير التي شاهدت المران من أرض الملعب وحرصت على تحية اللاعبين، خاصة الثلاثي عبد الله السعيد والحارس المخضرم عصام الحضري، والنجم محمد صلاح الذي ظهر للمرة الأولى في العشب الأخضر وخاض تدريباته التأهيلية على هامش المران بسبب إصابة الكتف التي تعرض لها في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني.

دعم ومساندة

وهتفت الجماهير بحرارة للمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وطالبت اللاعبين بتحقيق نتائج طيبة في المونديال العالمي، لا سيما وأنها المشاركة الأولى بعد غياب دام 28 عاما.

من ناحيتها أعلنت شركة بريزنتيشن سبورتس الراعية للكرة المصرية، عن الطائرة المخصصة لنقل بعثة الفراعنة إلى مونديال كأس العالم في روسيا بتصميمها الجديد، والذي تجاوز خلافات التصميم القديم بوضع صور جميع اللاعبين بنفس الحجم على جانبي المدير الفني هيكتور كوبر، كما أعلنت عن التميمة الخاصة بالفراعنة في المونديال وهي عبارة عن تمساح النيل يرتدي زي المنتخب الوطني، حيث حضرت في المران، ورقصت مع الجماهير على طريقة الحارس عصام الحضري.