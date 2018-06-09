زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد تسجيل ثمانية لاعبين أجانب في قائمة أندية الدرجة الممتازة خلال المنافسات التي تشارك فيها، بدلاً عن القرار السابق والذي يقضي بإشراك سبعة لاعبين، وذلك بدءاً من الموسم الرياضي المقبل.

وأقر الاتحاد السعودي مشاركة سبعة لاعبين في القائمة الأساسية خلال المباريات التي تشارك فيها، ولاعب واحد في قائمة البدلاء.

وأوضح مجلس إدارة الاتحاد السعودي أن اعتماد تسجيل ثمانية لاعبين في قائمة الأندية جاء بهدف رفع المستوى الفني للأندية، والدوري بشكل عام، ولزيادة المنافسة بينها في الاستحقاقات التي تشارك فيها.

من جانب آخر أعلن نادي الاتحاد السعودي التراجع عن التعاقد مع التونسي علي معلول المحترف ضمن صفوف الأهلي المصري، رغم موافقة اللاعب على الاحتراف مع الفريق.

وأصدر النادي بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» مساء الخميس قال فيه إن وكيل أعمال اللاعب تواصل مع مسؤولي الاتحاد، وأبلغهم برغبة معلول في الانتقال إلى صفوف الاتحاد الموسم المقبل.

وأضاف أن إدارة النادي تواصلت مع مسؤولي الأهلي لبحث موقفهم من الاستغناء عن معلول، قبل أن يتم صرف النظر بشكل تام عن التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي.

وأوضح النادي في بيانه، أن الغرض من الإعلان عن تفاصيل التعاقد مع معلول، يأتي في إطار الحرص على التعامل بشفافية كاملة لإيضاح الصورة أمام جماهير الاتحاد والشارع الرياضي.

تعاقد

من جانب آخر يطير ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي، برفقة موسى المحياني مدير الكرة بالفريق الكروي الأول إلى سويسرا غداً الجمعة، للتعاقد مع محترفين أجنبيين جديدين.

يلعب ثنائي الأهلي المرتقب في مركزي خط الوسط والمحور، وسيكون التعاقد معهما بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

يذكر أن الأهلي أعلن أخيراً التعاقد مع الدولي المصري عبدالله السعيد قادماً من الأهلي المصري لمدة موسمين مقابل مليون دولار. من المنتظر أن يعلن الأهلي في الفترة المقبلة، عن المزيد من التعاقدات بناءً على توصيات من الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني الجديد للفريق، بالإضافة إلى اللاعبين الراحلين.

يذكر أن الأهلي احتل المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري السعودي في الموسم المنصرم، كما خرج من الدور قبل النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وودع بطولة دوري أبطال آسيا.