البدري يبحث عن فريق جديد

سافر حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي المصري خارج القاهرة، من أجل التفاوض مع أحد الأندية والاتفاق على كافة شروط توليه مهمة فريقه الجديد.

من المنتظر أن يستمر بقاء البدري خارج القاهرة لمدة يومين من أجل التفاوض ووضع كافة التفاصيل والشروط قبل الإعلان عن فريقه الجديد.

تعذر على مدرب الأهلي السابق تلبية دعوة ناديه لحضور الاحتفالية التي يقيمها اتحاد الكرة المصري، وتسليم درع الدوري للفريق الأحمر الذي أحرز اللقب في الموسم المنصرم.

وقاد البدري الأهلي للفوز باللقب للمرة رقم 40 في تاريخه قبل نهاية البطولة بست جولات كاملة، ليعزز الفريق رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بالمسابقة، بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه الزمالك، الذي يمتلك 12 لقباً فقط.

يذكر أن البدري رحل عن الأهلي بسبب تراجع النتائج محلياً وقارياً، بعد الاتفاق مع إدارة النادي على عدم تمديد عقده.