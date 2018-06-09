الهلال يعلن نهاية مشوار القائد كاريكا

أعلن نادي الهلال عن نهاية مشوار مدثر كاريكا قائد الفريق مع النادي، وطلب مجلس الإدارة من مدثر كاريكا إخلاء خانته لتكريمه وضمه للأجهزة الفنية بالنادي وأن هذا القرار جاء بناءً على توصية للجنة الفنية.

وكانت أزمة بين اللاعب وإدارة النادي قد نشبت في الفترة الأخيرة أدت لتوقف قائد الفريق عن مواصلة تدريباته مع الفريق، ليعلن المجلس عن تكوين لجنة للتحقيق معه وشهدت الأزمة محاولات من رئيس القطاع الرياضي علي قاقارين للاحتواء وإعادة اللاعب من جديد للمشاركة مع الفريق، وكان آخر لقاء لكاريكا مع لاعبي الفريق قبل أيام بدعوتهم لإفطار رمضان بمنزله، وينتظر المجلس رداً من قائد الفريق خلال الساعات القادمة بالرفض أو الموافقة على إخلاء خانته.

وأصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير يوم أمس الأول العشرين من شهر رمضان لسنة 1439هـ الموافق الخامس من شهر يونيو لسنة 2018، قراراً جمهورياً بالرقم (358) لسنة 2018م بمنح الجنسية السودانية بالتجنس عملاً بأحكام المادة 9 من قانون الجنسية 1994م، للثنائي البرازيلي والتر فانترا وماركوس دوس سانتوس والتونسي عبدالرحمن الربيعي، للتعاقد معهم كلاعبين وطنيين على أن يتم التعاقد مع النيجري مجيد سومانا والتوغولي دونو كوكو في خانات المحترفين إلى جانب السيراليوني شيكا فوفانا.

تراجع المنتخب

تراجع المنتخب الوطني الأول مركزين في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن بقي في المركز 126 طوال الشهرين الماضيين، وقبلها تواجد بالترتيب 114 مستفيداً من نتائجه الإيجابية في بطولة الشان، والتي لم يشارك بعدها في مباريات أيام الفيفا ما قاد إلى تراجعه مؤخراً، وعلى الصعيد العالمي حافظ المنتخب الألماني على صدارة التصنيف وجاء البرازيل في المركز الثاني وحل المنتخب البلجيكي في المركز الثالث والبرتغالي في المركز الرابع والأرجنتيني في المركز الخامس وسويسرا في المركز السادس وفرنسا في المركز السابع وبولندا في المركز الثامن وتشيلي في المركز التاسع.

قرار

قرر مجلس إدارة نادي المريخ صرف النظر عن التعاقد مع الحارس الدولي أكرم الهادي سليم بعد أن طالب اللاعب بتسليمه حافز تسجيله نقداً، وهو ما رفضه مجلس المريخ، ويتوقع أن يجدد المريخ الثقة بحراسه الثلاثة وخاصة أن الفريق سيستفيد من عودة الحارس عبدالله أبو عشرين الذي قرر نادي الأمل فسخ تعاقده معه قبل ستة أشهر من انتهاء إعارته لنادي المريخ، وبالتالي سيصبح للمريخ أربعة حراس مرمى هم عصام عبدالرحيم ومنجد النيل ومحمد آدم ديدا وعبدالله أبو عشرين إلى جانب جمال سالم المتوقف عن ممارسة نشاطه مع الفريق منذ فترة بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.