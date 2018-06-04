حيلة ذكية لحارس تونس للإفطار أثناء المباراة

لجأ حارس مرمى المنتخب التونسي معز حسان الى حيلة من اجل تمكين زملائه من الإفطار خلال مباراتي منتخب بلاده الودية أمام تركيا و البرتغال، وتظاهر بالإصابة في وقت الإفطار، بحسب بي بي سي عربي.

وأثناء تمدده على أرض الملعب لتلقي العلاج، هرع زملاؤه في الفريق إلى الخط الجانبي لشرب الماء وتناول بعض حبات التمر.

وبدا أن الحيلة جاءت بنتيجة إيجابية.فقد كان المنتخب التونسي متأخرا بنتيجة 1-2 أمام البرتغال بطل أوروبا، لكنه أدرك التعادل بعد إصابة حسان بست دقائق بهدف سجله فخر الدين يوسف.

وبعدها بأيام، توقفت المباراة أمام منتخب تركيا بعدما استلقى حسان على أرض الملعب.

وتكرر المشهد، حيث توجه لاعبو المنتخب التونسي إلى الخط الجانبي حيث قدم لهم أفراد طاقم التدريب الماء والتمر. وانتهت هذه المباراة أيضا بالتعادل 2-2.