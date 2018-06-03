صلاح يوجّه رسالة للمصريين

نشر النجم المصري محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وهو يمارس التدريبات التأهيلية للتعافي من الإصابة، التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلق محمد صلاح على الصورة: "مشاعر جيدة"، الأمر الذي يعطي إشارة إيجابية باقترابه من التعافي للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

ويمضي الفرعون المصري فترة علاج، في مدينة فلنسيا الإسبانية، من إصابة بجذع في أربطة الكتف، لحقت به خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ريال مدريد (1-3)، ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، بمواجهة الأوروغواي، يوم 15 يونيو الجاري، لصالح منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا روسيا، والسعودية.