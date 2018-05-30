الموقف النهائي من مشاركة محمد صلاح من المونديال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، أن فترة غياب محمد صلاح لاعب "الفراعنة" وليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة "لن تزيد على 3 أسابيع".

ويشير تصريح طبيب المنتخب المشارك في كأس العالم محمد أبو العلا، إلى أن صلاح سيتمكن من اللحاق بالفريق في المونديال، الذي ينطلق 14 يونيو في روسيا، وإن كان سيغيب في الغالب عن اللقاء الأول أمام أوروغواي، في ثاني أيام البطولة، وفقا لسكاي نيوز.

وقال بيان صدر عن الاتحاد بعنوان "صلاح في كأس العالم إن شاء الله"، الأربعاء، إن رئيسه هاني أبو ريدة المشرف العام على المنتخب يرافقه أبو العلا التقيا صلاح بمدينة فالنسيا الإسبانية، حيث يتلقى علاجه وتأهيله هناك حسب رؤية طاقمه الطبي.

وأضاف البيان: "اطلع وفد المنتخب الوطني على البرنامج العلاجي للاعب الذي يسير بشكل جيد ويهدف إلى لحاقه بمباريات كأس العالم، كما لمسا عزم وتصميم اللاعب الكبير على اللحاق بزملائه".

وتابع: "من جانبه أكد أبو العلا أن فترة غياب صلاح بسبب الإصابة لن تزيد على 3 أسابيع".

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الكتف، أثناء مباراة ليفربول مع ريال مدريد الإسباني، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وغادر الملعب بعد نصف ساعة فقط من اللعب.

وتعود مصر لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، وتلعب في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا البلد المضيف، وأوروغواي والسعودية.