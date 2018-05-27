السيسي: صلاح أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لنجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز.
وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: تواصلت مع ابن مصر البار، وابني محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته، وكما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمساً لاستكمال مسيرة البطولة والتميز.
وأضاف السيسي في تغريدته: أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والاعتزاز وإنني أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفاءه على خير.
تواصلت مع إبن مصر البار وإبنى محمد صلاح للإطمئنان عليه بعد إصابته .. وكما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمساً لإستكمال مسيرة البطولة والتميز ، وقد أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والإعتزاز وأننى أدعو الله له دعاء الأب لإبنه بأن يحفظه ويتم شفائه على خير.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 27, 2018