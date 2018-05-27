ماذا قال السيسي لمحمد صلاح بعد إصابته؟

تمنى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الشفاء العاجل للاعب الدولي محمد صلاح والعودة إلى الملاعب قريبا بعد إصابته في مباراة نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد.

وقال السيسي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أمنياتي القلبية للبطل المصري محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته ، وأتمنى أن يعود للملعب قريبا ويظل نجما مصريا متألقا".

وكان صلاح تعرض للإصابة السبت عقب تعرضه لالتحام عنيف من سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، وهو ما تسبب في خروجه باكيا من ملعب المباراة بعد مرور نصف ساعة على انطلاق اللقاء الذي انتهى بفوز الريال 3/1.