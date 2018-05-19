ماكسيم يتهم الهلال باحتجاز جواز سفره

اتهم الكاميروني ماكسيم فودجو حارس مرمى الفريق الأول لنادي الهلال، عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك، مجلس إدارة النادي باحتجاز جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد، وقال ماكسيم إنه لا يريد المشاكل، ولكن يريد فقط الذهاب إلى بلاده لرعاية عائلته، لأن لديه طفلاً يبلغ من العمر 11 شهراً ويعاني من مرض خطير.

وقال الحارس الكاميروني إن أربعة أشهر لم يتسلم أي مرتب من النادي، وإنه حوالي شهر وعشرة أيام لم يتدرب مع فريقه؛ موضحاً أنه يعيش في السودان كسجين.

طفل مريض

وذكر أنه ترك زوجته بمفردها مع طفله منذ 6 أشهر، موضحاً أن هذا الطفل مريض بمرض خطير ويحتاج إلى نقله لبلد أجنبي ليتم التعامل معه لأن الخطر في أفريقيا مرتفع للغاية.

وأضاف: لدي عائلة وهي بحاجة لي، كل ما أريده هو أن أكون حراً وأن أكون قادراً على العثور على عائلتي، إذا كان النادي لا يريد أن يدفع لي رواتبي الشهرية ويعطيني تذاكرالطائرة وأنا أعود إلى بلدي، لأنني لم أترك بلدي من أجل أن أعاني هذه المعاناة.

احتياجات

وذكر الكابتن محمد الطيب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، انه عقد اجتماعاً خاصاً مع السيد اشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس نادي الهلال، لمناقشة أحداث مباراة المصري البورسعيدي في بطولة الكونفيدرالية، موضحاً أنه شرح لرئيس النادي احتياجات الفريق الفنية من اجل عودة الفريق بشكل مختلف، وتحقيق الانتصارات في المنافسة الأفريقية والدخول إلى دائرة الصراع على البطاقة المؤهلة للدور القادم.

اعتذار للجماهير

وتقدم الطاهر الحاج الشهير بـ«سادومبا»، باعتذار إلى جماهير الهلال عقب حصوله على البطاقة الحمراء وطرده في مباراة الهلال وضيفه المصري البورسعيدي، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في شوط اللعب الأول، بعد أن جعل الفريق في موقف صعب للغاية وهو يؤدي بعشرة لاعبين اغلب فترات المباراة، ووعد اللاعب الجماهير بعدم تكرار ما حدث في المستقبل.

تمسك بالرئاسة

من جهة أخرى تمسكت مجموعة سوداكال باستمراريتها في مجلس إدارة نادي المريخ، برغم الاستقالة التي تقدم بها محمد جعفر قريش من منصب نائب الرئيس، ليقترب مجلس الإدارة من الانهيار بعد استقالة أكثر من شخص في الفترة الماضية.

إلا أن المجموعة أكدت الإستمرار وعدم التنازل عن الرئاسة لأي شخص آخر، وسعت المجموعة بقيادة رئيسها آدم سوداكال إلى الاستعانة بالصادق مادبو أمين الخزينة المتواجد بفرنسا، من أجل عودته من جديد حتى يتولى رئاسة النادي وقيادته بصورة طبيعية في المرحلة المقبلة بعد استقالة قريش أمس الأول.

126

احتل المنتخب السوداني المركز 126 عالمياً، في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولم يشهد تصنيف فيفا أي تغييرات جوهرية، حيث احتفظ منتخب تونس بالمركز الـ14 عالمياً وصدارة قائمة المنتخبات العربية.