الشرطة العراقي يسقط أمام نفط الجنوب

خسر فريق الشرطة بطريقة دراماتيكية، أمام مضيفه نفط الجنوب، في المباراة التي أقيمت على ملعب الزبير بالبصرة، لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري العراقي، بنتيجة هدف لهدفين، وبات موقع الوصافة مهدداً في حال فاز فريق القوة الجوية، صاحب المركز الثالث، على فريق نفط ميسان، في المباراة التي ستقام اليوم، على ملعب الشعب الدولي لذات الجولة.

ورغم محاولات الفريقين في الشوط الأول، إلا أن المباراة احتفظت بأسرارها حتى الدقائق الأخيرة، إذ شهدت أحداثاً متسارعة وتحولات مفاجئة. وفشل فريق نفط الوسط، في اختراق دفاعات فريق الحسين، الحصينة، وخرج بتعادل سلبي من المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي ببغداد. ورغم الضغط المتواصل من نفط الوسط على مرمى الحسين، إلا أنه ضل الطريق إلى الشباك.