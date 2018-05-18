بعشرة لاعبين الهلال يتعادل مع المصري

فقد فريق الهلال نقطتين ثمينتين بالتعادل الإيجابي أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بهدف لكل منهما.

وكان الفريق قد أكمل المواجهة بعشرة لاعبين بعد 20 دقيقة من انطلاقة اللقاء بعد طرد اللاعب الطاهر الحاج، وأعرب حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي عن حزنه لخسارة نقطتين أمام الهلال، مشيراً أن فريقه كان الأقرب للفوز لولا إهدار العديد من الفرص السهلة.

مؤكداً أن الفريق استطاع وبرغم الغيابات المؤثرة عن صفوفه مثل جمعة وبانسيه أن يقدم مردوداً قوياً أمام فريق الهلال، موجهاً الشكر لكافة لاعبيه على المجهود الكبير الذي بذلوه على مدار شوطي المباراة.

فيما رفض الكابتن محمد الطيب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال الحديث لوسائل الإعلام عقب المباراة في تعبير واضح لعدم رضائه عن مستوى الفريق ونتيجة اللقاء.

وسيفقد الهلال في مباراته أمام دي سونجو الموزمبيقي المقررة في الـ 18 من يوليو المقبل، جهود مهاجمه الصادق شلش الذي نال البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، وسيفقد كذلك جهود الطاهر الحاج الذي نال البطاقة الحمراء في مباراة المصري أيضاً، وفي حين، سيستعيد الهلال في تلك المباراة جهود الإيفواري اوتارا ديبالا الذي استوفى عقوبة الإيقاف في مباراة المصري مساء أمس.

استقالة

على جانب آخر، تقدم محمد جعفر قريش نائب رئيس نادي المريخ باستقالته رسمياً، وجاءت لأسباب عديدة تم تلخيصها في تعنت رئيس النادي مع وقف التنفيذ آدم سوداكال في الايفاء بوعوده في دعم النادي مالياً ليتمكن مجلس الإدارة من تسيير أمور النادي، وأصبح مجلس الإدارة قاب قوسين من الانهيار في انتظار ما تقرره السلطات في ولاية الخرطوم.

وفي أول رد فعل عقب الاستقالة يعقد مجلس إدارة نادي المريخ اجتماعاً مهماً خلال الساعات القادمة من أجل مناقشة الاستقالة وسيسعى المجلس كذلك إلى إثناء الصادق مادبو أمين الخزينة للتراجع عن استقالته.