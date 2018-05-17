«فيفا» يحقق في إيقاف المرداسي مدى الحياة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس، أنه طلب «معلومات إضافية» من الاتحاد السعودي، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المحلية إيقاف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية اتهامه بطلب «رشوة»، والتوصية بشطبه من قائمة حكام مونديال 2018 في روسيا. وبدأت قضية المرداسي (32 عاما) بالتكشف بدءا من الأسبوع الماضي، بعد الإعلان المفاجئ عن استبعاده من قيادة المباراة بين الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي أقيم في جدة في 12 مايو.

وقامت السلطات الكروية قبل ساعات من المباراة باستبعاده وتكليف الانجليزي مارك كلاتنبرغ بقيادة المباراة، مشيرة إلى إحالة الحكم السعودي «للمباحث الإدارية للتحقيق معه» دون مزيد من التفاصيل. وأوضحت لجنة الانضباط ان المرداسي تواصل مع رئيس نادي الاتحاد لطلب "رشوة" لتمكين ناديه من الفوز بالمباراة (انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3-1 بعد التمديد)، ما دفعها لايقافه مدى الحياة عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم.