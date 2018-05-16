كرنفال أساطير الكرة العراقية والسعودية في بغداد خلال رمضان

اتفق وزير الشباب والرياضة العراقي عبدالحسين عبطان مع رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ على إقامة مباراة لكرة القدم تجمع أساطير العراق والسعودية في بغداد خلال شهر رمضان المبارك، وذلك أثناء حضور عبطان اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر عبطان في بيان أن «اللقاء الكروي الكبير سيقام على ملعب الشعب الدولي دعماً لرفع الحظر عن العاصمة بغداد، لاسيما أن المملكة العربية السعودية سبق أن شاركت في ملف رفع الحظر عن الكرة العراقية في مباراة ودية رائعة بين المنتخبين أقيمت على ملعب البصرة الدولي في فبراير الماضي، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً».