حسام البدري يرحل عن تدريب الأهلي المصري

قبلت لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب اعتذار حسام البدري عن عدم الاستمرار في منصب المدير الفني للفريق.

وجاء اعتذار البدري في أعقاب هزيمة الفريق امام مضيفه كامبالا سيتي الأوغندي صفر/2 في وقت سابق اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتراجعت مسيرة الأهلي بطل الدوري المصري مؤخرا، حيث خسر الفريق أمام غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة بينهما في الدوري بهدفين مقابل هدف كما خرج من كأس مصر على يد الأسيوطي سبورت قبل أن يتعادل سلبيا مع ضيفه الترجي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات الافريقية ثم خسارة الفريق اليوم أمام كامبالا.

وكان عقد البدري ينتهي مع الأهلي عقب نهاية المباراة أمام المصري يوم الأحد المقبل في ختام الدوري المصري، دون أن يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي بشأن تجديد تعاقده.