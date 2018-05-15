«الانضباط» تبعثر أوراق الاتحاد السوداني

بعثرت لجنة الانضباط أوراق الاتحاد السوداني لكرة القدم بعد أن أصدرت بياناً أعلنت من خلاله استقالتها من عملها ضمن منظومة الاتحاد السوداني لكرة القدم، احتجاجاً على تدخل لجنة الاستئنافات في اختصاصاتها بإلغاء عقوبة إيقاف الحكم صديق محمد الطريقي، وأوضح البيان أن لجنة الاستئنافات اعتبرتها جهة غير مختصة لإصدار العقوبة، وأكد البيان أن اللجنة تقدمت استقالتها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وأشار إلى أن الاختصاص في قبول الاستقالة معقود للجمعية العمومية عليه فإن لجنة الانضباط ستواصل أعمالها لحين البت في الاستقالة من قبل الجمعية العمومية.

أكد الكابتن عبد المجيد جعفر المدير الفني للمريخ أن إعداد فريقه لمباراته اليوم أمام أهلي عطبرة يمضي بشكل طيب، مبيناً أنه سيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط كاملة من المواجهة، رافضاً الاستهوان أو التهاون أمام منافسه الذي فاجأ المريخ وحقق عليه الفوز في الدورة الأولى بهدفين لهدف، ونفى جعفر أنه سيخوض المباراة من أجل الثأر، مضيفاً أن الفريق يلعب أي مباراة دائماً من أجل الفوز فقط، ولا يهتم بأي أمور، وكشف عن رغبة فريقه في تقديم سهرة كروية ممتعة لجماهيره وحتى تكون المباراة خير ختام لمشوار الفريق بالمرحلة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق هلال التبلدي فوزاً مهماً على حي الوادي نيالا بثلاثة أهداف لهدف باستاد الأبيض في المباراة المؤجلة بين الطرفين من الدورة الأولى من الدوري ، انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل، وفي الشوط الثاني أضاف الهلال الهدفين الثاني والثالث ، بالنتيجة رفع هلال التبلدي رصيده إلى 21 نقطة فيما تجمد رصيد حي الوادي عند 12 نقطة.

تقليل

قلل مجلس إدارة نادي الهلال، من الشكوى التي تقدم بها نادي الخرطوم الوطني طاعناً في عدم قانونية مشاركة الإيفواري اوتارا ديبالا في مباراة الفريقين الأخيرة، حيث استند الخرطوم في اعتراضه، إلى أن اللاعب «موقوف»، من قبل اللجنة المنظمة للمسابقات، التابعة لاتحاد الكرة، ولا يحق له المشاركة في المباراة، هذا وكشف نادي الهلال أنه تحصل على استثناء من الاتحاد العام بمشاركة اوتارا حتى يتم استدعاؤه من قبل لجنة الانضباط، التي ستنظر في أمره اليوم.

ومن ناحيته أكد الفاتح باني رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم أن مشاركة الإيفواري ديبالا اوتارا سليمة ولا غبار عليها، لافتاً إلى أن الاعتراض الذي تقدم به الخرطوم غير صحيح بعد أن اعتمد «الكوماندوز» في اعتراضهم على إيقاف اللاعب من قبل اللجنة المنظمة، مشيراً إلى أنهم في اللجنة أوقفوا اللاعب إلى حين انعقادها اجتماعها الثاني الذي تم انعقاده مؤخراً، وبالتالي تم استيفاء الإيقاف ومن ثم تم استدعاء اللاعب من قبل لجنة الانضباط في اجتماعها الثلاثاء وبالتالي فإن مشاركة اوتارا أمام الخرطوم الوطني صحيحة.