«فيفا» يراقب الحكم السعودي الميرداسي المتهم بالفساد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس، أنه يراقب موقف الحكم السعودي فهد الميرداسي الذي اتهم بالفساد في بلاده، طبقاً لما كشفت عنه بعض التقارير الصحفية. وأشار أحد المتحدثين باسم الفيفا إلى أن هناك تحقيقات يجريها الاتحاد السعودي لكرة القدم حول هذه القضية، ولذلك لن يتخذ الفيفا أي قرار في هذا الشأن في الوقت الحالي.

وأوضح المتحدث باسم الفيفا أن الاتحاد الدولي للعبة الشعبية الأولى في العالم لن يتخذ أي إجراءات في مواجهة الميرداسي، أحد الحكام الخمسة التابعين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذين تم تعيينهم لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان الاتحاد السعودي قد كشف يوم السبت الماضي أنه استبعد الميرداسي من إدارة مباراة نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي، وذلك لأنه يخضع للتحقيق، ولكن بدون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء. ولكن مصادر صحافية كشفت أن الميرداسي يتم التحقيق معه في مزاعم تورطه في قضية فساد.

وألمحت المصادر إلى أن الحكم المذكور /32 عاما/ أجرى اتصالات مع رئيس أحد طرفي مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وطلب منه أموالاً. وجاء قرار استبعاد الميرداسي قبل ساعات من انطلاق المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي.

وتولى الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتينبرغ، الذي يعمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد 3 - 1. والميرداسي هو أحد الحكام السعوديين الثلاثة الذين اختارهم الفيفا لإدارة مباريات المونديال الروسي، الذي يبدأ في 14 يونيو. وشارك الحكم السعودي في بطولة كأس القارات العام الماضي.