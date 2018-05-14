خادم الحرمين يتوّج الاتحاد بكأس الملك

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي السعودي، بين فريقي الفيصلي والاتحاد وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة.

وتوج فريق اتحاد جدة باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بتغلبه على الفيصلي 3 - 1، بعد الوقت الإضافي، في المباراة النهائية أول من أمس. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1- 1 حيث تقدم الاتحاد في الشوط الأول بهدف سجله عبد الرحمن الغامدي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي هذا الشوط، وفي الشوط الثاني تمكن سعيد الربيعي من تسجيل هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. وفي الشوط الإضافي الأول سجل ربيع سفياني الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 100. وفي الشوط الإضافي الثاني سجل الاتحاد الهدف الثالث في الدقيقة 116 عن طريق عبد العزيز العرياني.

حضور

وشهد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أول من أمس، المباراة النهائية على إستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة وأكد معاليه أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذا الحدث الرياضي دليل واضح على دعمه الكبير للحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية، وحرص القيادة الحكيمة على تأهيل الشباب السعودي من أجل تمثيل المملكة بأفضل صورة.

وثمّن جهود معالي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، التي حوّلت هذا الحدث إلى احتفالية رائعة وأسهمت بإنجاحه، وأثنى على جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم في تطوير اللعبة الشعبية في المملكة.

كما هنأ معالي الرميثي نادي الاتحاد والجهاز الفني والإداري واللاعبين وجمهور الفريق بمناسبة حصوله على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.. متمنياً لفريق الفيصلي النجاح في المناسبات المقبلة. حضر النهائي إلى جانب معالي اللواء محمد خلفان الرميثي كل من: ناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد سالمين الجابري، وخالد علي اليحياني من مكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وتأهل اتحاد جدة للمباراة النهائية بتغلبه على الكوكب 3 - 1 في دور الـ32 ثم على الاتفاق 2 - 1 في دور الستة عشر ثم على الشباب 3 - 1 في دور الثمانية ثم على الباطن 6 - 2 في الدور قبل النهائي. فيما صعد الفيصلي لهذه المباراة بعد فوزه على الوطني 3 - 2 في دور الـ32 بعد الوقت الإضافي، ثم على النجوم 2 - 0 في دور الستة عشر ثم على القادسية 3 - 2 في دور الثمانية ثم على الأهلي 1 - 0 في الدور قبل النهائي وكانت آخر مرة توج فيها فريق الاتحاد باللقب في 2013 فيما فشل الفيصلي في التتويج باللقب من قبل.

إشادة

ولقيت التغطية الاستثنائية التي قامت بها قناة «أبوظبي الرياضية» للحدث إشادة واسعة من قبل الوسط الرياضي السعودي، بعد تغطية مميزة امتدت لثلاثة أيام، نجحت فيها «أبوظبي الرياضية» في خطف الأنظار، وتصدرت المشهد بين القنوات الناقلة للحدث.

وأشاد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية بالتغطية المميزة لقناة أبوظبي الرياضية للحدث، مشيدا بما قدمته القناة خلال الأيام الثلاثة التي قدمت فيها العديد من التقارير عن النهائي، ونقلت الجمهور بالفعل إلى الحدث.

بطولة غالية

هنأ لاعبو فريق الاتحاد السعودي جماهير الفريق بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الفيصلي. واعترف اللاعب أحمد عسيري بصعوبة وقوة المواجهة مشيراً إلى أن الفيصلي لم يكن فريقاً سهلاً على الإطلاق وعاد لمجريات اللعب أكثر من مرة وهو ما صعب الأمر على لاعبي الاتحاد. وبارك عسيري لجماهير الاتحاد واصفاً البطولة بـ«الغالية»، مؤكداً إصرار اللاعبين على مصالحتهم بلقب كأس الملك.

وفي سياق متصل، أكد التونسي أحمد عكايشي، لاعب الفريق، أن أهم شيء هو إسعاد الجماهير: «أهدي الفوز لكل عشاق الاتحاد الذين ساندونا في الملعب، وهذا ثاني تتويج في عامين وحظ أوفر لفريق الفيصلي الذي قدم مباراة قوية للغاية».

أما اللاعب ياسين حمزة، فوجه شكره الأكبر لزملائه في الفريق قائلاً: «أشكر النمور، لا يوجد أصعب من السيناريو الذي حدث في المواجهة، ودعم جماهيرنا هو السبب في التتويج بالبطولة». وأشار زميله عبدالعزيز العرياني، إلى أن هدف الفيصلي زاد من عزيمة وإصرار لاعبي الاتحاد للتتويج باللقب وخروج جماهيرهم سعداء. وأضاف: «مبروك لجميع محبي الاتحاد لاعبين وجماهير وجهازين فني وإداري». واختتم العرياني تصريحاته: «تسجيلي للهدف أقل شيء أقدمه لجماهير الاتحاد، ولدينا الأفضل والموسم المقبل نظهر بمستوى مميز».

نهاية مثالية

أعرب نواف المقيرن، الرئيس المنتظر لنادي اتحاد جدة السعودي، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس الملك. وقال المقيرن: «نهاية مثالية لموسم صعب للغاية على الاتحاد، وهذا أفضل شيء نقدمه للجماهير». وأضاف: «كنا نحتاج هذا التتويج والجماهير أيضا بعد صبرها علينا طوال الموسم». واستمر: «سننتقل من إنجاز لآخر في الموسم الجديد ولدينا أنباء سارة للجماهير، وبداية خير لعودة البطولات إلى خزائن الاتحاد».