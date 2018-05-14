شباب قسنطينة يتوّج بلقب الدوري الجزائري

توج شباب قسنطينة بلقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على مضيفه اتحاد البليدة المتذيل 2 / 1، أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة من الموسم.

واللقب هو الثاني لشباب قسنطينة في مشواره، بعد الأول الذي أحرزه عام 1997.

وسجل سيد علي العمري، والهادي بلعميري، هدفي شباب قسنطينة في الدقيقتين 58 والأخيرة من المباراة، على الترتيب، بعدما تقدم عيسى الباي، لاتحاد البليدة في الدقيقة 32.

ورفع شباب قسنطينة، رصيده إلى 56 نقطة، متقدماً بـ 5 نقاط عن شبيبة الساورة، الذي انفرد بالمركز الثاني، إثر تغلبه على ضيفه مولودية وهران، بهدف وحيد، أحرزه عبد الرحمن بورديم، في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفقد نصر حسين داي، صاحب المركز الثالث، حظوظاً كبيرة في انتزاع المركز الثاني المؤهل لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه وجاره شباب بلوزداد، الذي ضمن رسمياً البقاء في دوري الأضواء.

وبات أولمبي المدية، مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، إثر خسارته القاسية أمام مضيفه أتلتيك بارادو بخماسية نظيفة. بينما أنعش دفاع تاجنانت واتحاد بسكرة، آمالهما في البقاء، بعد فوز الأول على ضيفه وفاق سطيف 3 / 2، وتعادل الثاني أمام مضيفه اتحاد بلعباس دون أهداف.

يشار إلى أن الجولة الأخيرة من الدوري الجزائري، تلعب يوم 21 من الشهر الحالي، علماً بأن اتحاد البليدة واتحاد الحراش، سقطا رسمياً إلى الدرجة الثانية.