الاتحاد بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين

توج فريق اتحاد جدة بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، للمرة التاسعة في تاريخه، بتغلبه على الفيصلي 3 / 1 ، بعد الوقت الإضافي، في المباراة النهائية التي جمعتهما " السبت".

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 حيث تقدم الاتحاد في الشوط الأول بهدف سجله عبد الرحمن الغامدي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي هذا الشوط، وفي الشوط الثاني تمكن سعيد الربيعي من تسجيل هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل ربيع سفياني الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 100.

و سجل الاتحاد الهدف الثالث في الشوط الإضافي الثاني في الدقيقة 116 عن طريق عبد العزيز العرياني.

وتأهل اتحاد جدة للمباراة النهائية بتغلبه على الكوكب 3 / 1 في دور الـ32 ثم على الاتفاق 2 / 1 في دور الستة عشر ثم على الشباب 3 / 1 في دور الثمانية ثم على الباطن 6 / 2 في الدور قبل النهائي.

فيما صعد الفيصلي لهذه المباراة بعد فوزه على الوطني 3 / 2 في دور الـ32 بعد الوقت الإضافي، ثم على النجوم 2 / صفر في دور الستة عشر ثم على القادسية 3 / 2 في دور الثمانية ثم على الأهلي 1 / صفر في الدور قبل النهائي.

وكانت آخر مرة توج فيها فريق الاتحاد باللقب في 2013 فيما فشل الفيصلي في التتويج باللقب من قبل.