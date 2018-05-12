بالفيديو.. أجمل وأصعب لحظتين في حياة محمد صلاح

صرح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عن أجمل وأصعب اللحظات خلال مسيرته الاحترافية، وذلك خلال لقاء تلفزيوني أمس الجمعة.

وقال صلاح إن لحظة تأهل منتخب مصر إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 بعد 28 عاما من الغياب عن العرس الكروي العالمي هي أسعد لحظة في حياته.

بالمقابل، أشار النجم المصري إلى أنه عاش اللحظة الأصعب في مشواره الكروي بعيد استقبال منتخب مصر هدف التعادل في مباراة الكونغو في الجولة قبل الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2018 قبل نهاية اللقاء بدقائق.

ويلعب المنتخب المصري في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الأولى، ويبدأ مبارياته بمواجهة منتخب أوروغواي في الـ15 من يونيو القادم، قبل أن يلاقي المنتخب الروسي المضيف للبطولة بعدها بأربعة أيام، وأخيرا السعودية يوم 25 من الشهر ذاته.