استبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين وإحالته للمباحث الإدارية

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم ، بتوصية من المستشار تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، قرارا باستبعاد الحكم فهد المرداسي من إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، وتحويله للمباحث الإدارية للتحقيق معه بسبب شبهات واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة .

وجاء هذا القرار قبل ساعات من النهائي المرتقب اليوم السبت على ملعب "الجوهرة المشعة" ، وقد جرى تكليف طاقم تحكيمي بقيادة مارك كلاتنبيرج بإدارة المباراة ، ويساعده جيكوب كولن وبدر الشمراني وخالد الطريس كحكم رابع .

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية ، وفقا لمصادر خاصة ، أن سبب استبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية ، يعود إلى تواصله مع رئيس أحد الناديين طرفي نهائي كأس الملك ، ووجود شبهات في مكالمات هاتفية ومحادثات بينهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس النادي كشف كل المحادثات لرئيس هيئة الرياضة ، تركي آل الشيخ ، وقدم الأدلة والثبوتات.

وطلبت الجهات المسؤولة من رئيس النادي، الذي أبلغ عن اتصالات الحكم ، مسايرة الحكم والخوض في الموضوع أكثر ، للاثبات أو النفي ، وتم ذلك الاتفاق ، حتى طلب الحكم في النهاية مبلغا ماليا من رئيس النادي.