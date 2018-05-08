"أوباما" يقود الزمالك لنهائي كأس مصر

تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر في كرة القدم بفوزه الكبير على الاسماعيلي 4-1 "الاثنين" بملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية في نصف النهائي.

وسجل يوسف براهيم "اوباما" (11 و60) ومحمود عبد العزيز (20) والكونغولي الديموقراطي كابونغو كاسونغو (62) اهداف الزمالك، ومحمد صادق (76) هدف الاسماعيلي.

واعتبر المدير الفني المؤقت للزمالك خالد جلال أن الفوز الكبير اليوم سيكون حافزاً كبيراً للاعبين لتحقيق اللقب ايا كان المنافس في المباراة النهائية، مضيفاً في تصريحات عقب المباراة أنه طالب لاعبيه "بإدراك قيمة الزمالك وأنه فريق كبير يجب أن يلعب كرة هجومية، ويلعب دائما للفوز".

في المقابل، أكد مدرب الاسماعيلي، البرتغالي بيدرو بارني تحمله مسؤولية الخسارة، وقال "ان النتيجة الكبيرة سببها بعض الاخطاء الفردية في الدفاع، اضافة إلى ان الهدف المبكر الذى احرزه الزمالك اثر معنويا على اللاعبين واربك حسابتهم".

ويلتقي الزمالك في النهائي المقرر في 14 مايو الحالي، مع الاسيوطي او سموحة اللذين يلتقيان غداً الثلاثاء على الملعب ذاته.