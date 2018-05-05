التعادل السلبي يخيم على مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت النادي الأهلي المصري بضيفه الترجي التونسي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز تاونشيب رولز البتسواني على كمبالا سيتي الأوغندي 1 / صفر.

وفشل فريقا الأهلي والترجي في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة في مستهل المشوار بالبطولة الأفريقية وتقاسما المركز الثاني.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري لهذا الموسم، فيما توج الترجي أيضا بلقب الدوري التونسي لهذا الموسم.

بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي مكثف بحثا عن تسجيل هدف مبكر، ولم تمر سوى أربع دقائق فقط حتى كشر الأهلي عن أنيابه الهجومية عندما لعبت كرة طولية خلف المدافعين استلمها باكاماني مالامبي في الناحية اليمنى ودخل منطقة الجزاء وأصبح في مواجهة الحارس معز بن شريفية لكن مالامبي أطاح بالكرة فوق العارضة.

بعدها استعاد فريق الترجي نشاطه قليلا وحاول مبادلة الأهلي الهجمات لكنه فشل في اختراق دفاع الأهلي لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 18 والتي شهدت إهدار مروان محسن فرصة افتتاح التسجيل، عندما لعبت كرة طولية أبعدها دفاع الترجي لتصل إلى ميدو جابر الذي انطلق بها حتى وصل على حدود منطقة الجزاء ومررها إلى محسن في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

فرض فريق الترجي سيطرته على مجريات اللعب بعد تلك الهجمة وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى الاهلي، لكنه فشل في اختراق الدفاع القوي والمنظم من لاعبي الأهلي، الذين تراجعوا لوسط ملعبهم للحفاظ على نظافة الشباك، واعتمدوا في ذات الوقت على شن الهجمات المرتدة التي أيضا لم تشكل أي خطورة على مرمى الترجي، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 32 والتي شهدت إجراء الأهلي تبديلا اضطراريا بإشراك محمد هاني بدلا من عمرو السولية.

وفي الدقيقة 38 أهدر طه ياسين الخنيسي فرصة هدف مؤكد للترجي، عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي الاهلي استلمها الخنيسي داخل منطقة جزاء الأهلي من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية لحظة خروج محمد الشناوي حارس الأهلي من مرماه، إلا أن الشناوي تألق وحول الكرة إلى ركلة ركنية لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني أصبح اللعب سجالا بين الفريقين بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكن كلاهما فشل في تشكيل الخطورة المطلوبة على المرميين في الربع ساعة الأول من هذا الشوط.

وكانت الهجمة الخطيرة في تلك الفترة من نصيب الترجي في الدقيقة 54 عنما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الأهلي، ارتقى إليها شمس الدين الزوادي، وقابلها بضربة رأس لكن كرته جاءت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 64 ألغى الحكم هدفا للنادي الأهلي، عندما مرر وليد سليمان كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها مروان محسن بتسديدة إلى داخل المرمى إلا ان الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.

كثف الأهلي من هجماته بعد هذه الهجمة بحثا عن تسجيل هدف التقدم في الوقت نفسه تراجع الترجي لوسط ملعبه من أجل الحفاظ على نظافة شباكه، واعتمد في ذات الوقت على شن الهجمات المرتدة.

ورغم المحاولات المتتالية للاهلي، إلا أنه فشل في اختراق دفاع الترجي حيث جاءت كافة هجماته بعيدة عن المرمى لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

وفي المباراة الثانية، فاز تاونشيب رولرز على كمبالا سيتي بهدف نظيف لومبوني تشيريليتسو في الدقيقة 36.

وحصد تاونشيب رولرز أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم ليتصدر المجموعة، فيما يظل فريق كمبالا سيتي بلا نقاط في قاع الترتيب.