الكشف عن طائرة المنتخب السعودي في مونديال روسيا

كشف الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم بالتعاون مع الخطوط السعودية الجوية عن الطائرة الخاصة بالمنتخب الأول في مونديال روسيا 2018. وتزينت الطائرة بشعار «صقورنا قدها في رحلة المنتخب إلى روسيا.

وتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2018، بعد غياب 12 عاماً، إذ كانت آخر مرة وصل فيها»الأخضر«للمسابقة في عام 2006. ويتواجد الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب مصر، أوروغواي، روسيا (البلد المضيف). ويخوض المنتخب السعودي مواجهة الافتتاح أمام روسيا، يوم 14 يونيو المقبل على ملعب لوزنيكي.

ويقيم الأخضر معسكراً إعدادياً حالياً في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن المرحلة الإعدادية الرابعة للمنتخب على أن يتخلله مواجهتان وديتان أمام الجزائر واليونان. وأكد تيسير الجاسم لاعب المنتخب السعودي وأهلي جدة أهمية المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي، مشيراً إلى أنها ستعد لاعبي الأخضر للوصول إلى الجاهزية التامة في المونديال.

وقال الجاسم في حديث نقله حساب المنتخب السعودي على»تويتر«: المعسكر الحالي المقام في ماربيا مهم جداً لأنه يعمل على رفع جاهزيتنا اللياقية قبل الوصول إلى كأس العالم، وكذلك المباريات الودية ستضعنا في حالة فنية تتناسب مع أهمية الحدث.

وختم: يهمنا أن نصل إلى كأس العالم بوضع فني جيد لأننا نريد تقديم الكثير، والمباريات الودية التي سنخوضها والمعسكرات كذلك ستساعدنا في تحقيق ذلك.

لياقة

وأكد محمد البريك مدافع الهلال والمنتخب السعودي أن مدرب اللياقة في الأخضر يعمل بشكل مكثف لكي يزيد اللاعبون مستوياتهم اللياقية.

وقال البريك في تصريح نقله حساب المنتخب السعودي على»تويتر): مدرب اللياقة في المنتخب السعودي يعمل معنا بشكل مكثف من ناحية الجرعات اللياقية لكي يزيد من المعدل اللياقي لكافة اللاعبين. وواصل: الجميع في المنتخب السعودي يريد الظهور بشكل جيد في كأس العالم، ولهذا وضع اللاعبون تركيزهم بشكل كامل على هذه المرحلة للاستفادة منها.

ويلعب الأخضر مع منتخبي الجزائر واليونان ضمن المرحلة الرابعة من استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم. من ناحيته أكد محمد الكويكبي لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتفاق أن المرحلة الحالية من الإعداد ستعود على لاعبي الأخضر بالنفع .

وقال الكويكبي: سنستفيد من الإعداد البدني الحالي، وكذلك المباريات الودية التي سنخوضها. وواصل: الجميع على قدر الثقة وكل اللاعبين يرغبون بالظهور المشرف في كأس العالم. وحول انضمامه إلى المنتخب السعودي، أجاب: الكل ساعدني في الأخضر منذ انضمامي .