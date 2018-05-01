اتحاد بلعباس يتوّج بكأس الجزائر

توّج فريق اتحاد بلعباس بكأس الجزائر في طبعتها الـ 54، بعد فوزه على شبيبة القبائل بهدفين لهدف واحد في اللقاء النهائي الذي احتضنه ملعب 5 يوليو الأولمبي بحضور جماهيري قياسي من أنصار الفريقين.

وسجّل هدفي بلعباس المهاجم حمزة بلحول، حيث وقع الهدف الأول بقذفة محكمة في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني.

وقلص النتيجة لصالح شبيبة القبائل اللاعب جرار برأسية بعد مخالفة منفذة من بن علجية في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وأضاف اتحاد بلعباس ثاني كأس إلى خزائنه في تاريخه بعد التتويج الأول المحقق العام 1991 وأمام نفس المنافس شبيبة القبائل وفي المكان نفسه على ملعب 5 يوليو الأولمبي، لكن مع اختلاف في النتيجة حيث كان يومها بثنائية نظيفة.

وكان منعرج المباراة الدقيقة 75، حينما تعرض حارس شبيبة القبائل ماليك عسلة للطرد بالبطاقة الحمراء بعد اعتدائه بالمرفق على المهاجم بلحول في لقطة مؤسفة كون أن الاعتداء كان مجانيا بعد أن التقط الكرة، تاركا فريقه بـ 10 لاعبين.

وفضلا عن طرد عسلة استفاد بلعباس من ضربة جزاء غير إن المهاجم بونوة فشل في تسجيلها وقتل المباراة، بعد أن صدّها الحارس البديل للكناري.