ثلاثة فرق عربية في مجموعة واحدة بكأس الاتحاد الأفريقي

أجريت اليوم السبت، قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث جاءت القرعة متوازنة.

وأسفرت القرعة عن وقوع ثلاثة فرق عربية في المجموعة الثانية، التي ضمت فرق المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي والهلال السوداني، ويونياو دو سونجو الموزمبيقي.

فيما ضمت المجموعة الأولى أندية أسيك ميموزا الإيفواري، والرجاء البيضاوي المغربي، وفيتا كلوب الكونغولي، وأدونا ستارز الغاني.

وضمت المجموعة الثالثة أندية إنييمبا النيجيري، وويليامسفيل الإيفواري، وكارا برازافيل الكونغولي، ودجوليبا المالي.

فيما ضمت المجموعة الرابعة أندية رايون سبورت الرواندي، واتحاد العاصمة الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وجور ماهيا الكيني.