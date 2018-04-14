شبيبة القبائل واتحاد بلعباس إلى نهائي كأس الجزائر

لحق اتحاد بلعباس بشبيبة القبائل في نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، إثر تغلبه الصعب على ضيفه شباب الزاوية، المنافس بالدرجة الخامسة بهدف نظيف، اليوم السبت، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وسجل العربي ثابتي، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وكان شبيبة القبائل، حجز مقعده في المباراة النهائية، بعدما فاز، أمس الجمعة، على مولودية الجزائر، بركلات الترجيح 5 / 4، علما بأن المباراة انتهت في وقتيها الرسمي والاضافي بالتعادل السلبي.

ويلتقي شبيبة القبائل مع اتحاد بلعباس في المباراة النهائية المقررة يوم الثلاثاء أول مايو المقبل على ملعب الخامس يوليو بالعاصمة الجزائر.

يشار إلى أن الفريقين تواجها في نهائي كأس الجزائر العام 1991، حيث فاز حينها اتحاد بلعباس بهدفين نظيفين.