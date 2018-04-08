نقطة الأهلي تقرب الهلال السعودي من الدوري الـ 15 في تاريخه

أرجأ الأهلي تأجيل تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعدما تعادلاً سلبيا "السبت" في قمة مباريات المرحلة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من المسابقة.

ورغم الفرص العديدة التي اتيحت للفريقين طوال المباراة إلا أن مهاجمي الفريقين فشلا في استغلالها ليحصد كل منهما ويؤجل الإعلان عن بطل الدوري للجولة الأخيرة.

ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويمكن للهلال التتويج باللقب في الجولة المقبلة التي ستقام يوم الخميس المقبل في حال فوزه على الفتح أو التعادل، بشرط عدم فوز الأهلي على أحد.

فيما يأمل الأهلي في الفوز على أحد وتعثر الهلال أمام الفتح ليتوج باللقب.