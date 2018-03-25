بث عدد من مباريات المونديال على القنوات المصرية

أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، اليوم الأحد، أن قنوات التليفزيون المصري ستقوم ببث عدد كبير من مباريات كأس العالم 2018 بروسيا من أجل اسعاد الجماهير المصرية في متابعة ذلك الحدث العالمي الضخم.

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات صحفية اليوم بحضور مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه سيتم بث عدد من مباريات المونديال، حتى يتمكن المصريون من متابعة البطولة العالمية، مشيرا إلى أن البث سيكون بأحدث التقنيات وفقا للمفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدة جهات محلية ودولية .

المنتخبات التي يرغب في متابعتها بجانب مباريات منتخب الفراعنة، مثل مباريات منتخبات ألمانيا والبرازيل والأرجنتين .

وأشار عبدالعزيز إلى أن تفاصيل مباريات المونديال التي سيتم بثها على التلفزيون المصري ومواقيتها، سيتم الاعلان عنها رسمياً خلال الأسبوع المقبل عقب انتهاء الامور التعاقدية