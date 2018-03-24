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المولد يقود السعودية لتعادل ثمين مع أوكرانيا

المصدر:
  • د ب أ
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وجه فهد المولد نجم المنتخب السعودي لكرة القدم رسالة قوية إلى فريقه ليفانتي الإسباني وأكد جدارته بالمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة بعدما سجل هدفا رائعا قاد به المنتخب السعودي إلى التعادل الثمين 1 / 1 مع نظيره الأوكراني في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، الجمعة، في مدينة ماربيا الإسبانية.

وخاض المنتخب السعودي هذه المباراة في إطار استعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد الفريق استعادة بعض اتزانه وتحسن مستواه عما كان عليه في مباراته الودية التي خسرها 1 / 4 أمام نظيره العراقي قبل أسابيع قليلة.

وقدم الأخضر عرضا متوازنا في العديد من فترات المباراة وانتزع تعادلا مستحقا في مباراة قوية أمام نظيره الأوكراني تحت الأمطار.

وكان المنتخب الأوكراني البادء بالتسجيل عن طريق آرتيم كرافيتس في الدقيقة 32 ولكن الأخضر رد سريعا بالهدف الذي سجله المولد في الدقيقة 38 ليؤكد أن غيابه عن المشاركة في المباريات مع فريق ليفانتي لم يترك أثرا كبيرا على مستواه.

ويخوض المنتخب السعودي فعاليات الدور الأول للمونديال الروسي ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات روسيا ومصر وأوروجواي حيث يخوض الفريق المباراة الافتتاحية أمام نظيره الروسي صاحب الأرض.

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