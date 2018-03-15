تونس تحافظ على الصدارة العربية وألمانيا تواصل تربعها على قمة تصنيف "الفيفا"

حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على صدارة المنتخبات العربية في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والذي لم يشهد تغييرات كبيرة عن النسخة الماضية.

وظل المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في الصدارة العربية والأفريقية بعدما حافظ على موقعه في المركز الـ 23 عالميا، ويليه المنتخب المغربي (أسود الأطلسي) في المركز الرابع أفريقيا و42 عالميا.

وتراجع المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) مرتبة واحدة إلى المركز 44 عالمياً، لكنه ظل في المرتبة الثالثة عربيا والخامس أفريقيا.

وتراجع المنتخب السعودي (الأخضر) خمس مراتب إلى المركز 69 عالمياً والسادس أسيويا، ليكون في المرتبة الرابعة عالميا.

وحافظ المنتخب الجزائري على موقعه في المركز 60 عالميا والمرتبة الخامسة عربيا، فيما جاءت المراكز العربية التالية على الترتيب من نصيب فلسطين (73) وسوري (74) والإمارات (79) والعراق (83) ولبنان (87) وليبيا (99) وقطر (101) وعمان (103) وموريتانيا (104) والأردن (117) والسودان (117) والبحرين (125) واليمن (140) والكويت (173) وجيبوتي (187) والصومال (206).

وحافظ المنتخب الألماني بطل العالم على صدارة التصنيف، الذي شهدت مراكزه العشرة الأولى تغييرا واحدا فقط، حيث تقدم المنتخب البولندي مرتبة واحدة إلى المركز السادس مناصفة مع إسبانيا.

وظلت منتخبات البرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا في المراكز من الثاني إلى الخامس على الترتيب ومنتخبات سويسرا وفرنسا وتشيلي في المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب.